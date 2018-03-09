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السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقيات بأكثر من 2 مليار دولار

الجمعة، 09 مارس 2018 09:38 م
السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقيات بأكثر من 2 مليار دولار ولى العهد ورئيسة وزراء بريطانيا





كتب إبراهيم حسان
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وقعت كلا من المملكة العربية السعودية، وبريطانيا، اتفاقيات تجارية بأكثر من 2 مليار دولار، فيما أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها القوي بمشروع مدينة نيوم السعودى.

 

وأصدر البلدان بيانا مشتركا، أكد دعم المملكة المتحدة لرؤية الرياض 2030، كما أكد أن السعودية حليف استراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط.

 

ونص البيان على التزام بريطانيا بتقديم الخبرات لمساعدة السعودية بإصلاحاتها، وإطلاق مجلس الشراكة الاستراتيجى السنوى للحوار، والتزام مشترك بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030.

 

وقالت بريطانيا، وفق ما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن المملكة العربية السعودية، لديها إمكانات هائلة لتكون قوة استثمارية عالمية، وأشادت فى السياق ذاته بأهمية الإدراج الناجح لشركة أرامكو بوصفها جزءا من إصلاح الاقتصاد.

 

وأشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة النظيفة، وإطلاق حوار الطاقة والصناعة الوزارى السعودى البريطاني.

 


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