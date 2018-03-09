السعودية تؤكد شراء 48 طائرة تايفون من بريطانيا

السعودية تؤكد شراء 48 طائرة تايفون من بريطانياالجمعة، 09 مارس 2018 05:39 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ف ب
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وقعت بريطانيا بروتوكول اتفاق مع السعودية لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، على ما أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بى إيه إى سيستمز" الجمعة.
واعتبرت الشركة التى تنتمى إلى كونسورسيوم "يوروفايتر" الأوروبى مع إيرباص والإيطالية فينميكانيكا، أن بروتوكول الاتفاق يشكل "مرحلة إيجابية" نحو إنجاز العقد مع السعوديين، وقد تم توقيعه بمناسبة زيارة لولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى بريطانيا.
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