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"الزراعة" تنتهى من توثيق 28 عقدًا لمنتفعى الإصلاح الزراعى فى 10 محافظات

الجمعة، 09 مارس 2018 10:23 ص
"الزراعة" تنتهى من توثيق 28 عقدًا لمنتفعى الإصلاح الزراعى فى 10 محافظات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من توثيق 28 عقد نهائى جديد، لصالح 28 منتفع فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم توثيق تلك العقود بالشهر العقارى.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن العقود التى تم توثيقها شملت منتفعين من محافظات: أسوان، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية، الأقصر، المنوفية، والبحيرة، حيث بلغت المساحة الاجمالية التى شملتها العقود حوالى 58 فدان، و 16 قيراط.
 
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة فى التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعي، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك حفاظاً على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردود ايجابى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.
 

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