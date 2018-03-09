"الري" توافق على إحلال وتجديد كوبري الجعفرية بالسنطة بتكلفة 4.5 مليون جنيه







الغربية – مصطفى عادل

وافق لدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على الطلب المقدم من المحاسب محمد بدراوي عوض عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، بإحلال وتجديد كوبرى الجعفرية المغلق منذ 3 أعوام بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وقال "بدراوي" فى تصريحات له إن لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، انتهت من عمل الدراسات اللازمة للكوبري وأوصت باحلال وتجديد الكوبرى، لافتا أنه تم عمل الجسات وتصميم الكوبرى بمعرفة المكتب الاستشارى وجارى إعداد عقد العملية تمهيدا للبدء فى إجرءات الطرح والترسية للبدء فى أعمال التنفيذ.

وأضاف أنه تم إدارج إحلال وتجديد الكوبرى بخطة الادارة المختصة لاحلاله وتجديده على عامين ماليين هما 2017-2018 و 2018-2019 بتكلفة 4.5 مليون جنيه.