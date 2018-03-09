الرئيس الفرنسى يرحب بإعلان واشنطن ويدعو لـ "حوار صارم" مع بيونج يانج

الرئيس الفرنسى يرحب بإعلان واشنطن ويدعو لـ "حوار صارم" مع بيونج يانجالجمعة، 09 مارس 2018 10:17 م
ماكرون وترامب
(أ ف ب)
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دعا الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إلى "حوار صارم" مع كوريا الشمالية مرحبا بإعلان التوصل إلى اتفاق لعقد قمة تاريخية وذلك فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب وفقا لبيان صادر عن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "رحب بإعلان البيت الأبيض وان على الأسرة الدولية ان تحافظ على لحمتها لإجراء حوار صارم مع كوريا الشمالية يجب أن يفضى إلى نزع الأسلحة فى شبه الجزيرة الكورية".
وخلال المحادثة تطرق المسؤولان إلى ملف سوريا وذكر ماكرون بـ "ضرورة التحرك تفاديا لاستمرار الكارثة الإنسانية" بحسب الإليزيه.
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