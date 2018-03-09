الرئيس الصينى يحض واشنطن وبيونج يانج على التفاوض "بأسرع وقت"







بكين (أ ف ب)

حض الرئيس الصينى شئ جين بينج الجمعة، نظيره الأمريكى دونالد ترامب على "التحاور بأسرع وقت ممكن" مع كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وقال شئ بحسب الوكالة "آمل أن تبدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتصالات وأن تتحاورا بأسرع وقت ممكن"، مرحبا بـ"النوايا الإيجابية" التي يبديها ترامب بعدما وافق على عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمإلى كيم جونج أون، ما شكل تطورا ملفتا فى أحد الملفات الأكثر صعوبة في العالم.