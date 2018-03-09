الرئيس الصينى يحض واشنطن وبيونج يانج على التفاوض "بأسرع وقت"الجمعة، 09 مارس 2018 06:33 م
زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بكين (أ ف ب)
إضافة تعليق
حض الرئيس الصينى شئ جين بينج الجمعة، نظيره الأمريكى دونالد ترامب على "التحاور بأسرع وقت ممكن" مع كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وقال شئ بحسب الوكالة "آمل أن تبدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتصالات وأن تتحاورا بأسرع وقت ممكن"، مرحبا بـ"النوايا الإيجابية" التي يبديها ترامب بعدما وافق على عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمإلى كيم جونج أون، ما شكل تطورا ملفتا فى أحد الملفات الأكثر صعوبة في العالم.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة