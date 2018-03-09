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الرئيس الصينى: نقدر رغبة ترامب فى حل سياسى لقضية كوريا الشمالية

الجمعة، 09 مارس 2018 05:47 م
الرئيس الصينى: نقدر رغبة ترامب فى حل سياسى لقضية كوريا الشمالية الرئيس الصينى شئ جين بينج





بكين (رويترز)
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نقلت وسائل إعلام رسمية صينية، عن الرئيس الصينى شئ جين بينج قوله للرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يقدر رغبته فى حل قضية كوريا الشمالية سياسيا.

وأضاف التقرير الإعلامى أن شئ قال لترامب هاتفيا إنه يأمل فى أن تتمكن كل الأطراف من إظهار حسن النوايا وتجنب الإقدام على أى تصرف قد يؤثر على الوضع الذى يشهد تحسنا فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال اتحاد الحديد والصلب فلا الصين، إنه "يعارض بشدة" الرسوم الجمركية التلا فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم ودعا الحكومة الصينية إلى الرد بإجراءات ضد الواردات من أمريكا إلى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

ونشر اتحاد الصلب تعليقاته فى موقعه الإلكترونى الرسمى بعد أن مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدما يوم الخميس فى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب وبنسبة 10 % على واردات الألومنيوم.

وتتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم منذ أن تولى ترامب منصبه، وتشكل الصين نسبة صغيرة من واردات أمريكا من الصلب، لكن توسعها الصناعى الضخم ساعد فى إيجاد وفرة فى المعروض العالمى من الصلب دفعت الأسعار للهبوط.

وفى اليابان حث اتحاد صناعة الألومنيوم الولايات المتحدة على سحب الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الألومنيوم قائلا إنه يشعر بقلق من أن هذه الخطوة الأمريكية لن تؤثر فقط على الصناعة بل أيضا التجارة العالمية.

وأضاف الاتحاد قائلا فى بيان "الإجراءات الأمريكية لا تتماشى مع قواعد التجارة الدولية وتبعث على بالغ الأسف"، ومضى قائلا "واردات الألومنيوم من اليابان، وهي حليف للولايات المتحدة، لا تؤثر مطلقا على الأمن القومي الأمريكى".


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