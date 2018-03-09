الذهب يواصل التراجع لليوم الثانى..وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى، بقيمة جنيهين فى تعاملات اليوم الجمعة 9-3-2018 ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها للجرام، بعد أن تراجع سعر الأوقية العالمية بقيمة 6 دولارات فى التعاملات الفورية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 554 جنيه

عيار 21: 647 جنيه

عيار 42: 739 جنيه

الجنيه الذهب : 5176 جنيه

السعر العالمى : 1319دولار

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، لـ"اليوم السابع"، إن السعر العالمى للأوقية يواصل تراجعه لليوم الثانى على التوالى فى ظل أداء جيد للدولار، وهو ما جعل المعدن الأصفر يهبط فى مصر، مشيرا إلى أن الأوقية تراجعت 6 دولارات.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة مؤثرات وعوامل منها العرض والطلب وسعر الدولار فى البنوك والسوق الرسمى وكذلك السعر العالمى للأوقية، ويقدم اليوم السابع عرض تفصيلى بأسعار الذهب كل يوم.