الذهب يواصل التراجع لليوم الثانى..وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام

الذهب يواصل التراجع لليوم الثانى..وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرامالجمعة، 09 مارس 2018 01:22 م
مشغولات ذهبية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
تراجعت أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى، بقيمة جنيهين فى تعاملات اليوم الجمعة 9-3-2018 ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها للجرام، بعد أن تراجع سعر الأوقية العالمية بقيمة 6 دولارات فى التعاملات الفورية.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18: 554 جنيه
عيار 21: 647 جنيه
عيار 42: 739 جنيه
الجنيه الذهب : 5176 جنيه
السعر العالمى : 1319دولار
وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، لـ"اليوم السابع"، إن السعر العالمى للأوقية يواصل تراجعه لليوم الثانى على التوالى فى ظل أداء جيد للدولار، وهو ما جعل المعدن الأصفر يهبط فى مصر، مشيرا إلى أن الأوقية تراجعت 6 دولارات.
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة مؤثرات وعوامل منها العرض والطلب وسعر الدولار فى البنوك والسوق الرسمى وكذلك السعر العالمى للأوقية، ويقدم اليوم السابع عرض تفصيلى بأسعار الذهب كل يوم.
إضافة تعليق
هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر
اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة