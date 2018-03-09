الداخلية تضبط تاجر سلاح بحوزته 6 طبنجات وبندقية بدون ترخيص فى أسيوط







كتب محمود عبد الراضى ـ أسيوط هيثم البدري

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فى ضبط شخص لاتجاره فى الأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط، وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد الأشخاص والمشهور عنه الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة أسيوط، ويدعى "مصطفى.ح" مقيم فى أسيوط، والمحكوم عليه فى قضية "إتلاف" بالحبس شهر، وأكدت التحريات اعتزامه عرض كمية من الأسلحة النارية على أحد عملائه بدائرة مركز شرطة صدفا .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، وتم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم بناحية بأبوتيج أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته "6 طبنجات، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.