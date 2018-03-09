الحزب القومى الأوكرانى يتعهد بتعطيل عملية تصويت انتخابات الرئاسة الروسية







موسكو (أ ش أ)

قال الحزب القومى الأوكرانى "سفوبودا" إن القوميين الأوكرانيين تعهدوا بتعطيل عملية التصويت على الانتخابات الروسية بمراكز الاقتراع التى ستقام فى مقرات البعثات الدبلوماسية الروسية لدى أوكرانيا.

وأضاف الحزب الأوكرانى -فى بيان بثه الحزب على موقعه الرسمى ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أن القوات الموحدة لسفوبودا لن تسمح بإجراء تصويت انتخابات الرئاسة الروسية فى أوكرانيا، كما تعهد الحزب بمنع الوصول إلى للبعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا أخطرت وزارة الخارجية الأوكرانية فى أوائل شهر فبراير الماضى بخططها لفتح أربعة مراكز اقتراع على الأراضى الأوكرانية من أجل منح الفرصة للمواطنين الروس المقيمين فى أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجرائها فى 18 مارس الجارى.

وطلبت روسيا من السلطات الأوكرانية أن تتخذ خطوات لضمان استتباب الأمن خلال عملية التصويت.

وقال فيكتور فودولاتسكي، نائب رئيس لجنة شئون رابطة الدول المستقلة فى مجلس الدوما الروسى، فى وقت سابق، إنه توقع حدوث صعوبات فى تنظيم عملية التصويت فى أوكرانيا، كما أنه لم يستبعد احتمالية حدوث استفزازات فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالقلق حيال المواطنين الروس.