video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحزب القومى الأوكرانى يتعهد بتعطيل عملية تصويت انتخابات الرئاسة الروسية

الجمعة، 09 مارس 2018 05:18 م
الحزب القومى الأوكرانى يتعهد بتعطيل عملية تصويت انتخابات الرئاسة الروسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الحزب القومى الأوكرانى "سفوبودا" إن القوميين الأوكرانيين تعهدوا بتعطيل عملية التصويت على الانتخابات الروسية بمراكز الاقتراع التى ستقام فى مقرات البعثات الدبلوماسية الروسية لدى أوكرانيا.

وأضاف الحزب الأوكرانى -فى بيان بثه الحزب على موقعه الرسمى ونقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أن القوات الموحدة لسفوبودا لن تسمح بإجراء تصويت انتخابات الرئاسة الروسية فى أوكرانيا، كما تعهد الحزب بمنع الوصول إلى للبعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا أخطرت وزارة الخارجية الأوكرانية فى أوائل شهر فبراير الماضى بخططها لفتح أربعة مراكز اقتراع على الأراضى الأوكرانية من أجل منح الفرصة للمواطنين الروس المقيمين فى أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجرائها فى 18 مارس الجارى.

وطلبت روسيا من السلطات الأوكرانية أن تتخذ خطوات لضمان استتباب الأمن خلال عملية التصويت.

وقال فيكتور فودولاتسكي، نائب رئيس لجنة شئون رابطة الدول المستقلة فى مجلس الدوما الروسى، فى وقت سابق، إنه توقع حدوث صعوبات فى تنظيم عملية التصويت فى أوكرانيا، كما أنه لم يستبعد احتمالية حدوث استفزازات فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالقلق حيال المواطنين الروس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: الاتفاقيات الموقعة بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا لا تزال سارية

بوتين يعزى أقارب ضحايا الطائرة الروسية بعد تحطمها فى سوريا

قمة ثلاثية بين أردوغان وبوتين وروحانى بشأن سوريا أبريل المقبل

روسيا

اوكرانيا

اخبار روسيا

اخبار اوكرانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة