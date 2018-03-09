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الحزب الاشتراكى الديمقراطى يعلن أسماء وزراء الحكومة الألمانية

الجمعة، 09 مارس 2018 06:14 م
الحزب الاشتراكى الديمقراطى يعلن أسماء وزراء الحكومة الألمانية المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل





برلين (أ ف ب)
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أعلن الحزب الاشتراكى الديموقراطى رسميا الجمعة، أسماء وزرائه فى الحكومة الجديدة برئاسة أنجيلا ميركل بما فيها حقيبتى المالية والخارجية البارزتين، ما يكمل تشكيل حكومة المستشارة الرابعة.

واضطرت ميركل لدى توزيع الحقائب إلى القيام بتنازلات كبيرة للاشتراكيين الديموقراطيين لاقناعهم بالائتلاف معها بعد أزمة سياسية استمرت ستة أشهر إثر الانتخابات التشريعية فى سبتمبر الماضى.

وسيتولى أولاف شولتز، الرئيس الانتقإلى للحزب الاشتراكى الديموقراطى، حقيبة المالية، خلفا للاقتصادى المتمرس وولفجانج شويبله المنتمى للحزب الديموقراطي المسيحي بزعامة ميركل والذى شغل هذا المنصب لسنوات.

ويتوقع أن يظل رئيس بلدية هامبورج شولتز (59 عاما) المعتدل جدا، وفيا لنهج شويبله المتشدد فى السياسة النقدية، وسيكون شولتز نائبا للمستشارة أيضا وهو منصب بالغ الأهمية فى الحكومة.

 


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