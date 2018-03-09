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الجمعة، 09 مارس 2018 06:38 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر جبال الأدمغ بين محافظتى صنعاء ‏والجوف

الجمعة، 09 مارس 2018 01:02 ص
الجيش اليمنى يحرر جبال الأدمغ بين محافظتى صنعاء ‏والجوف الجيش اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى عن نجاح قواته فى تحرير جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية التى تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالى مديرية ‏نهم التابعة لمحافظة صنعاء ، فيما جاءت المواجهات متزامنًة مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية فى مواقع شرقى تباب الزلال.‏
وذكر المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من ‏الميليشيا الحوثية بينهم قيادى ميدانى يكنى أبو زيد الوجيه.‏
 

 

 


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