الجيش اليمنى يحرر جبال الأدمغ بين محافظتى صنعاء ‏والجوف

الجيش اليمنى يحرر جبال الأدمغ بين محافظتى صنعاء والجوفالجمعة، 09 مارس 2018 01:02 ص
الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى عن نجاح قواته فى تحرير جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية التى تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى أن التقدم المحرز جاء عقب معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالى مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء ، فيما جاءت المواجهات متزامنًة مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية فى مواقع شرقى تباب الزلال.
وذكر المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من الميليشيا الحوثية بينهم قيادى ميدانى يكنى أبو زيد الوجيه.
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