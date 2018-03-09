الجمارك تفرج عن 646 سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فبراير 2018







كتب – أحمد يعقوب

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير 2018 عن 146 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 646 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 178 مليون و 860 ألف و 903 جنيه.

كما قامت – وفق بيان للجمارك - بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 103 بيان جمركى خلال نفس الفترة وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 27 مليون و 336 ألف و 294 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 14 مليون و 776 ألف و 660 جنيها باجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليون و 112 ألف و 954 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر فبراير 2018 حوالى 981 بيان جمركى بقيمة إجمالية 167 مليون و 278 ألف و 223 جنيها كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليون و 805 ألف و 535 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 25 مليون و 122 ألف و 692 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 37 مليون و 928 ألف و 227 جنيه وخلال شهر فبراير 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 65 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 34 مليون و 614 ألف و 355 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و 363 ألف و 525 جنيهات .