video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجمارك تفرج عن 646 سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فبراير 2018

الجمعة، 09 مارس 2018 08:07 م
الجمارك تفرج عن 646 سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فبراير 2018 سيارات بالجمارك - صورة ارشيفية





كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير 2018 عن 146 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 646 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 178 مليون و 860 ألف و 903 جنيه.

 كما قامت – وفق بيان للجمارك - بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 103 بيان جمركى خلال نفس الفترة   وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 27 مليون و 336 ألف و 294 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 14 مليون و 776 ألف و 660 جنيها باجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليون و 112 ألف و 954 جنيها.

  وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر فبراير 2018 حوالى 981 بيان جمركى بقيمة إجمالية 167 مليون و 278 ألف و 223 جنيها  كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليون و 805 ألف و 535 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 25 مليون و 122 ألف و 692 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 37 مليون و 928 ألف و 227 جنيه  وخلال شهر فبراير 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 65 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 34 مليون و 614 ألف و 355 جنيها  وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و 363 ألف و 525 جنيهات .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التخطيط: الدولة تنفذ برنامجًا للإصلاح الإدارى بوضع نموذج اقتصادى مستقبلى

جمارك

المالية

اخبار الاقتصاد

الجمارك




لا تفوتك
كرم جبر يشيد بتزيين ممر أساطير الصحافة فى "اليوم السابع" بإضافة نافع ومكرم

كرم جبر يشيد بتزيين ممر أساطير الصحافة فى "اليوم السابع" بإضافة نافع ومكرم

18 معلومة عن هانى ضاحى نقيب المهندسين الجديد

18 معلومة عن هانى ضاحى نقيب المهندسين الجديد

المسرح كلمة السر فى فيلم Three Billboards.. كاتب أيرلندى يدفع النساء لثورة ضد التحرش والاغتصاب ويرفع شعار "كلنا فاسدون بالصمت العاجز قليل الحيلة".. والأوسكار ظلمته ومنحته جائزة أفضل ممثلة فقط وتجاهلت قضيته

المسرح كلمة السر فى فيلم Three Billboards.. كاتب أيرلندى يدفع النساء لثورة ضد التحرش والاغتصاب ويرفع شعار "كلنا فاسدون بالصمت العاجز قليل الحيلة".. والأوسكار ظلمته ومنحته جائزة أفضل ممثلة فقط وتجاهلت قضيته

خبير سياسى روسى: العلاقات بين موسكو والقاهرة قوية.. فرهاد إبراهيموف لـ"اليوم السابع": عودة الطيران بين البلدين هدية للراغبين فى مشاهدة معالم بلد الأهرامات الفريدة.. ومصر تحتل مكانة خاصة فى سياسة روسيا الخارجية

خبير سياسى روسى: العلاقات بين موسكو والقاهرة قوية.. فرهاد إبراهيموف لـ"اليوم السابع": عودة الطيران بين البلدين هدية للراغبين فى مشاهدة معالم بلد الأهرامات الفريدة.. ومصر تحتل مكانة خاصة فى سياسة روسيا الخارجية

أيفون X VS جلاكسى S9+.. أيهما يلتقط أفضل صورة؟

أيفون X VS جلاكسى S9+.. أيهما يلتقط أفضل صورة؟

تفاصيل عروض الأزياء المشاركة فى مهرجان الموضة العربية بالقاهرة

تفاصيل عروض الأزياء المشاركة فى مهرجان الموضة العربية بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة