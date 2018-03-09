"التعليم العالى": رومانيا تقدم 10 منح للعام الدراسى 2018/2019







كتب وائل ربيعى

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول المنح المقدمة من جمهورية رومانيا، والبالغ عددها (10) منح للعام الدراسى 2018/2019.

أوضح التقرير أن هذه المنح مقسمة على النحو التالى: منحة واحدة للحصول على درجة الدكتوراه، ومنحتان للحصول على درجة الماجستير، وسبع منح للدراسة الجامعية موزعة على: ( 2 مقعد فى مجال الطب - 2 مقعد فى مجال الهندسة - 3 مقعد فى مجال العلوم الزراعية، والطب البيطرى والعلوم الاقتصادية، والعلوم الأدبية).

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات للحصول على هذه المنح هو 10 أبريل 2018، على أن تسلم أوراق الترشيح مستوفاة للسلطات الرومانية قبل 30 أبريل 2018، ويشترط فى المتقدم ألا يحمل الجنسية الرومانية، وليس عضو فى السلك الدبلوماسى أو عضو عائلة دبلوماسي، ولم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية فى نفس مرحلة التعليم، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة (دراسة جامعية وماجستير ) و45 عاماً (دراسة الدكتوراه)، ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع التالى:

http://www.mohe-casm.edu.eg/…/valid…/Romania2018/Romania.jsp

كما أوضح التقرير التزام الجانب الرومانى بتقديم راتب شهرى طبقاً للقواعد المطبقة، والإعفاء من الرسوم الدراسية، وكذا رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقاً للقوانين المطبقة، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاباً وعودة، أما الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا يتحمل أى نفقات لهذه المنح.