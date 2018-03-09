التحالف الدولى: نريد نشر الاستقرار فى المناطق المستعادة من داعش بالشرق الأوسط







لندن (أ ف ب)

بعد عام شهدت استعادة الموصل والرقة، طرأ تغير على المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية مع التركيز على نشر الاستقرار في المناطق المستعادة، وفق ما أكد المتحدث باسم التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب الكولونيل الأمريكى راين ديلون فى لندن.

وهزم تنظيم داعش فى معظم المناطق التى سيطر عليها فى العراق وسوريا وأعلن فيها "خلافته" فى 2014، وتمكنت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى من إخراجه من الموصل فى يوليو فى حين سيطرت قوات سوريا الديموقراطية وهى تحالف عربى وكردي على الرقة فى أكتوبر.

وقال ديلون للصحفيين إنه "عدا عن هذه النجاحات العسكرية الرئيسية، يمر الانتصار على تنظيم داعش الإرهابى عبر دعم التحالف المستمر للاستقرار في المناطق المحررة"

وأضاف أن التحالف "تكيف فى العراق منتقلا من الاسناد المقدم إلى شركائنا فى قوات الأمن العراقية فى إطار معارك كبرى إلى عمليات الاستقرار".