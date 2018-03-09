video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التحالف الدولى: نريد نشر الاستقرار فى المناطق المستعادة من داعش بالشرق الأوسط

الجمعة، 09 مارس 2018 12:21 ص
التحالف الدولى: نريد نشر الاستقرار فى المناطق المستعادة من داعش بالشرق الأوسط تنظيم داعش الإرهابى





لندن (أ ف ب)
إضافة تعليق

بعد عام شهدت استعادة الموصل والرقة، طرأ تغير على المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية مع التركيز على نشر الاستقرار في المناطق المستعادة، وفق ما أكد المتحدث باسم التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب الكولونيل الأمريكى راين ديلون فى لندن.

وهزم تنظيم داعش فى معظم المناطق التى سيطر عليها فى العراق وسوريا وأعلن فيها "خلافته" فى 2014، وتمكنت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى من إخراجه من الموصل فى يوليو فى حين سيطرت قوات سوريا الديموقراطية وهى تحالف عربى وكردي على الرقة فى أكتوبر.

وقال ديلون للصحفيين إنه "عدا عن هذه النجاحات العسكرية الرئيسية، يمر الانتصار على تنظيم داعش الإرهابى عبر دعم التحالف المستمر للاستقرار في المناطق المحررة"

وأضاف أن التحالف "تكيف فى العراق منتقلا من الاسناد المقدم إلى شركائنا فى قوات الأمن العراقية فى إطار معارك كبرى إلى عمليات الاستقرار".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تنامى نشاطات "داعش" فى شمال أفغانستان

مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" فى قضاء الحويجة العراقية

التحالف الدولى

داعش

اخبار داعش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة