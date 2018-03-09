البيت الأبيض يؤكد استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية







رويترز - أ ف ب

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.

وأضافت فى بيان "يقدر الرئيس ترامب كثيرا العبارات اللطيفة للوفد الكورى الجنوبى ورئيس (كوريا الجنوبية) مون جيه-إن. وسيقبل دعوة للقاء كيم جونج أون فى مكان وموعد لم يتحدد بعد. نتطلع إلى نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية. وفى تلك الأثناء يجب مواصلة كل العقوبات وأقصى الضغوط".