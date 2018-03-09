البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية للخدمات السياحية" بـ4 ملايين جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية للخدمات السياحية" بـ4 ملايين جنيهالجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية اللاتينية للخدمات السياحية الجديدة – لاتينو، لعدد 400 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر لعدد 40 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة على أسهم يورو بيتون نيو للتجارة لعدد 500 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة الفم لبناء وتجميل الأسنان لعدد 106 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 11 مليون جنيه بكمية تداول 1.2 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 16 شركة.
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