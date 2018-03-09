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"البورصة": ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمجموعة المالية "هيرميس"

الجمعة، 09 مارس 2018 01:00 ص
"البورصة": ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمجموعة المالية "هيرميس" البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما لم تتغير نسب وكميات شهادات الإيداع الأجنبية لباقى الشركات والبالغ عددها 14 شركة.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمجموعة المالية هيرميس إلى 135.7 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة بالم هيلز إلى 543.2 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى عند 2167 شهادة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 323.31 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 3.13 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 21.51 مليون شهادة.
 
كما استقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية شركة السويس للأسمنت عند 41.05 مليون شهادة، باكين عند 3.85 مليون شهادة، شركة "جى بى أوتو" عند 282.83 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة عند 75.98 مليون شهادة، حديد عز عند 129.33 مليون شهادة.
 
واستقر أيضًا رصيد شهادات الإيداع لأسهم الصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.
 

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