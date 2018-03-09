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البنك المركزى السودانى يوقع قرضا بمليارى دولار مع شركة تركية

الجمعة، 09 مارس 2018 06:20 م
البنك المركزى السودانى يوقع قرضا بمليارى دولار مع شركة تركية البنك المركزى السودانى





الخرطوم (رويترز)
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قال البنك المركزى السودانى إنه اتفق على قرض بقيمة مليارى دولار من شركة تركية بهدف تقديم تسهيلات مصرفية واستيراد منتجات بترولية وقمح.

وساءت أوضاع اقتصاد السودان فى الأشهر القليلة الماضية بعد أن خفضت الخرطوم قيمة عملتها الجنيه وقلصت دعمها لأسعار القمح مما أدى إلى إحداث شغب فى أنحاء البلاد فى يناير.

وأعلن البنك المركزى الاتفاق فى بيان صدر مساء الخميس، لكنه لم يعلن اسم الشركة التركية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن الشركة اسمها أوزتورك. وأضافت أن الاتفاق "سيسهل الواردات"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وخفضت الخرطوم سعر صرف العملة السودانية إلى 18 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني من 6.7 جنيه، لكن سعر الصرف فى السوق السوداء قفز إلى 40 جنيها للدولار الشهر الماضى.

واستبعدت الحكومة السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف الرسمي للجنيه وهو ما اقترحه صندوق النقد الدولى.

ويواجه الاقتصاد السودانى صعوبات منذ انفصال الجنوب فى 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان فى أكتوبر، مما جدد آمالا بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجددا ويعيد الاقتصاد إلى مساره.

وقال البنك المركزي فى بيانه إن القرض يأتى فى إطار توسيع التعاون الاقتصادى والتجاري مع تركيا.

 


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