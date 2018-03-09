البنك الزراعى يصدر شهادة "أمان المصريين" بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع

البنك الزراعى يصدر شهادة "أمان المصريين" بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوعالجمعة، 09 مارس 2018 09:45 ص
السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر خلال أسبوع 6771 شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 8 ملايين جنيه.
وأضاف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبيعات شهادة "أمان المصريين" لدى البنك الزراعى المصرى تتركز فى فئة الـ500 جنيه، مؤكدًا أن مصرفه سوف يسعى خلال الأيام القادمة إلى التسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن شرائح شهادة "آمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
سس
طريقة جديده
طريقه جديده لتفتيش المصرين واخد مافي جيوبهم