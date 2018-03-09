البترول: تنفيذ خطة عاجلة لتوصيل الغاز إلى 1.350مليون وحدة خلال العام الجارى







كتب أحمد أبو حجر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة برنامج عمل الوزارة، لتنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى، إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وإحلاله محل البوتاجاز، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ود . جيهان عبدالرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط، والمشروعات، وعدد من رؤساء الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى.

وخلال الاجتماع الذى ضم رؤساء شركات تاون جاس وغاز مصر وناتجاس العاملة في نطاق محافظة القاهرة، تم استعراض موقف استخراج التصاريح الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رؤساء هذه الشركات مع نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأحياء لسرعة إصدار التصاريح، والاتفاق على مقايسة أعمال إعادة الشىء لأصله.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع شركات توصيل الغاز، لإعطاء دفعات لسرعة التوصيل، وأنه سيتم إعطاء توجيهات لرؤساء الأحياء، بتسهيل استصدار التصاريح اللازمة للتوصيل.

كما عقد الملا اجتماعاً موسعاَ ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى الأربعة عشر ورئيس شركة بتروجت، حيث تم استعراض ومناقشة برنامج العمل المكثف الذى يشمل التوصيل إلى الوحدات السكنية فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية ، من خلال الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى، وتم استعراض الآليات التى يتم اتخاذها لرفع معدلات التوصيل وحجم الاعمال فى أنشطة التوصيل خلال الفترة المقبلة لمواكبة الخطة الطموح ، كما تم استعراض الموقف الحالى فى مجال توصيل الغاز حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة حوالى 5ر8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها حوالى 883 ألف وحدة سكنية فى محافظات صعيد مصر.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة تمضى فعلياً بالتعاون مع جهات ووزارات الدولة المعنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للوزارة بتنفيذ خطة عاجلة وغير مسبوقة لتوصيل الغاز إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية على مدار العام الحالى، وإحلاله محل البوتاجاز، بهدف تحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعميم استخدام الغاز الطبيعى كبديل حضارى للبوتاجاز، و رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوصيل الى المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات .

و أشار الملا إلى أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من وتيرة العمل فى مد شبكات الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء والتركيز على إعطاء الأولوية فى التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التى لم يصلها الغاز من قبل ، مشدداً على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل لشركات التوصيل وتيسير الحصول عليها تماشياً مع البعد القومى للمشروع الذى يتطلب تضافر جهود جميع جهات الدولة وتذليل التحديات فى سبيل انجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.