البابا تواضروس يفتتح حلقة دراسية للكهنة الجدد بمعهد التدبير الكنسى







سارة علام

افتتح البابا تواضروس الثاني اليوم الحلقة الدراسية الأولى التى ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسى والتنمية - بإشراف مباشر من قداسة البابا - للآباء الكهنة الجدد.

وتناول قداسة البابا فى كلمته الافتتاحية، ثلاثة محاور وهي (أبعاد العمل الكهنوتى، و الوظائف التى يقوم بها الكاهن، وضعفات الكاهن التى تتعب خدمته).

تأتى هذه الحلقة الدراسية فى إطار سعى البابا لتأهيل الكهنة الجدد وصقل خبراتهم بشكل يسهم في دعم الخدمة الكهنوتية.