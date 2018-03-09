البابا تواضروس يفتتح حلقة دراسية للكهنة الجدد بمعهد التدبير الكنسى

البابا تواضروس يفتتح حلقة دراسية للكهنة الجدد بمعهد التدبير الكنسىالجمعة، 09 مارس 2018 10:21 م
البابا تواضروس
سارة علام
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افتتح البابا تواضروس الثاني اليوم الحلقة الدراسية الأولى التى ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسى والتنمية - بإشراف مباشر من قداسة البابا - للآباء الكهنة الجدد.
وتناول قداسة البابا فى كلمته الافتتاحية، ثلاثة محاور وهي (أبعاد العمل الكهنوتى، و الوظائف التى يقوم بها الكاهن، وضعفات الكاهن التى تتعب خدمته).
تأتى هذه الحلقة الدراسية فى إطار سعى البابا لتأهيل الكهنة الجدد وصقل خبراتهم بشكل يسهم في دعم الخدمة الكهنوتية.
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