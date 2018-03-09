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البابا تواضروس يفتتح حلقة دراسية للكهنة الجدد بمعهد التدبير الكنسى

الجمعة، 09 مارس 2018 10:21 م
البابا تواضروس يفتتح حلقة دراسية للكهنة الجدد بمعهد التدبير الكنسى البابا تواضروس





سارة علام
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افتتح البابا تواضروس الثاني اليوم الحلقة الدراسية الأولى التى ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسى والتنمية - بإشراف مباشر من قداسة البابا - للآباء الكهنة الجدد.
 
وتناول قداسة البابا فى كلمته الافتتاحية، ثلاثة محاور وهي (أبعاد العمل الكهنوتى، و الوظائف التى يقوم بها الكاهن، وضعفات الكاهن التى تتعب خدمته).
 
تأتى هذه الحلقة الدراسية فى إطار سعى البابا لتأهيل الكهنة الجدد وصقل خبراتهم بشكل يسهم في دعم الخدمة الكهنوتية.
 
 

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الكهنة الجدد

معهد التدبير




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