الاستخبارات العراقية تعلن ضبط كميات كبيرة للعتاد فى الموصل







(أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من العتاد فى منطقة 17 تموز بالساحل الايمن من مدينة الموصل.

وأضافت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن "العتاد يضم 150 صاروخ راجمات محلى الصنع، 125 صمام صواريخ، 3 مسطرة تفجير، و3 منصة اطلاق، 3 حشوة مدفع، و1 حزام ناسف"، مشيرة الى أن "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتابعت أن "ذلك يأتى ضمن منهجها القائم على تنفيذ عمليات تعرضية فعالة للبحث والتفتيش عن مصادر وأماكن مستودعات ومخازن ومخابئ أسلحة عتاد ومتفجرات عصابات داعش الإرهابية والوصول إليها وضبطها".

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة واخرى من ضبط مخابئ تابعة لتنظيم "داعش" ، حيث تتم تفجير محتوياتها فى مناطق بعيدة عن منازل المواطنين.