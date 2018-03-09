الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل العمل مع زبائنها بأمريكا بعد قرار الجمارك

الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل العمل مع زبائنها بأمريكا بعد قرار الجماركالجمعة، 09 مارس 2018 01:09 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
دبى – رويترز
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قالت الإمارات العالمية للألمنيوم، إنها ستواصل العمل مع زبائنها فى الولايات المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم نسبتها 10%.
وأبلغ متحدث باسم الشركة رويترز اليوم الجمعة قائلا: "التداعيات الكاملة على العرض والطلب فى الولايات المتحدة ستتضح فقط بمرور الوقت".
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