الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل العمل مع زبائنها بأمريكا بعد قرار الجمارك







دبى – رويترز

قالت الإمارات العالمية للألمنيوم، إنها ستواصل العمل مع زبائنها فى الولايات المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم نسبتها 10%.

وأبلغ متحدث باسم الشركة رويترز اليوم الجمعة قائلا: "التداعيات الكاملة على العرض والطلب فى الولايات المتحدة ستتضح فقط بمرور الوقت".