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الجمعة، 09 مارس 2018 03:43 م
خالد صلاح
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الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل العمل مع زبائنها بأمريكا بعد قرار الجمارك

الجمعة، 09 مارس 2018 01:09 م
الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل العمل مع زبائنها بأمريكا بعد قرار الجمارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





دبى – رويترز
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قالت الإمارات العالمية للألمنيوم، إنها ستواصل العمل مع زبائنها فى الولايات المتحدة لدعم أنشطتها بعدما مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم نسبتها 10%.
 
وأبلغ متحدث باسم الشركة رويترز اليوم الجمعة قائلا: "التداعيات الكاملة على العرض والطلب فى الولايات المتحدة ستتضح فقط بمرور الوقت". 
 

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امريكا

رسوم جمركية

واردات الالومنيوم




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