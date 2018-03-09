الإسكان: انتهاء تنفيذ محور "طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج" نهاية سبتمبر







كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم / طملاى المزدوج) بطول حوالي 16 كم وعرض 21 م، والذي ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتكلفة 500 مليون جنيه، نهاية سبتمبر 2018.



وأوضح الوزير أن المحور يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، وترجع أهمية المشروع فى تحقيق ربط مباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات، بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى عند مدينة بنها، للمساهمة فى توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية بين الطريقين، وخدمة المدن والقرى على جانبى المحور والمساهمة فى تنمية مدينة السادات.



وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتقاطع المحور مع العديد من الترع والمصارف والطرق، مما تطلب تنفيذ 26 عملاً صناعياً لهذه التقاطعات، ضمن أعمال المحور، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 3م على جانبى الطريق، وتنفيذ مطالع ومنازل لخدمة الأهالى بالمناطق المجاورة للمحور، موضحاً أن الأعمال الصناعية تتضمن 10 كباري علوية (بحر سيف عند كم 0.550 بطول 325م - ميت ربيعة عند كم 4.200 بطول 202م - الباجورية عند كم5.00 بطول 204م – إمبابي عند كم 6.150 بطول 129م – السرساوية عند كم 7.400 بطول 131م - بلاطة انتقالية عند كم 7.455 بطول121م - السكة الحديد عند كم 7.650 بطول 217م – سبل عند كم 10.900 بطول 240م - النعناعية عند كم 12.50 بطول 201م - سبل عند كم 14.9 بطول176م)، بجانب 5 كباري سطحية (الشعب عند كم 2.050بطول 26م - شنوان عند كم 2.400بطول 31م - الواط عند كم 8.450 بطول 26م- شبشير عند كم14.50 بطول 20م - السبيل عند كم15.40 بطول 23م)، إضافة إلى 11 نفقاً (بترا - مدين - أم خليفة - مسقه البحيري - مسقة الساحل – سكة اللطف – سكة طراوية - عزبة شبشير – كم 12 - سكة العقر - سكة المقابر).



وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق بالمحور 80 %، ونسبة تنفيذ الأعمال الصناعية 90 %، مؤكداً أن الجهاز المركزى للتعمير، وجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، يقومان بتذليل الصعوبات، وتلبية جميع متطلبات التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتمكين شركة النيل العامة للطرق والكبارى المنفذة للمشروع، من الانتهاء من التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى المقدم منها، وبمتابعة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.