الإدعاء الألمانى يصدر أمر اعتقال شاب عراقى بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

الإدعاء الألمانى يصدر أمر اعتقال شاب عراقى بتهمة التخطيط لهجمات إرهابيةالجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
الشرطة الألمانية- أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أصدر مكتب الإدعاء العام الألمانى، أمر اعتقال رسمى بحق شاب عراقى بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى ألمانيا وبريطانيا.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الإدعاء العام اتهم الشاب العراقى ديدى ايه 17 عاما ، بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل شقته بولاية هيسه بغرض استخدام مكوناتها فى انتاج القنابل.
وأشارت الشبكة الى أن الإدعاء الألمانى اتهم الشاب العراقى أيضا بالإنضمام الى تنظيم (داعش) الإرهابي.
تجدر الإشارة الى أن الشرطة الألمانية لم تكشف عن هوية الشاب العراقى بالتفصيل تطبيقا لقواعد السرية بالبلاد.
إضافة تعليق
فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث
خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة