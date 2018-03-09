video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإدعاء الألمانى يصدر أمر اعتقال شاب عراقى بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

الجمعة، 09 مارس 2018 12:00 ص
الإدعاء الألمانى يصدر أمر اعتقال شاب عراقى بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية الشرطة الألمانية- أرشيفية





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أصدر مكتب الإدعاء العام الألمانى، أمر اعتقال رسمى بحق شاب عراقى بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى ألمانيا وبريطانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الإدعاء العام اتهم الشاب العراقى ديدى ايه 17 عاما ، بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل شقته بولاية هيسه بغرض استخدام مكوناتها فى انتاج القنابل.

وأشارت الشبكة الى أن الإدعاء الألمانى اتهم الشاب العراقى أيضا بالإنضمام الى تنظيم (داعش) الإرهابي.

تجدر الإشارة الى أن الشرطة الألمانية لم تكشف عن هوية الشاب العراقى بالتفصيل تطبيقا لقواعد السرية بالبلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إحباط إدخال سيارة محملة بقذائف وصواريخ إلى الموصل

رئيس الصليب الأحمر يدعو إلى "المصالحة" فى العراق

الإدعاء الألمانى

اعتقال

العراق

اخبار العراق




لا تفوتك
تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

تعرف على كيفية سداد تكاليف "حج القرعة" بوزارة الداخلية

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

مايا مرسى: المرأة ثروة مُعطلة وإذا تساوت بالرجل فى العمل سيزيد الناتج القومى 34%

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

الآن يمكنك نسخ كلمات المرور المحفوظة على متصفح كروم بكل سهولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة