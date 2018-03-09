الإدعاء الألمانى يصدر أمر اعتقال شاب عراقى بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية







(أ ش أ)

أصدر مكتب الإدعاء العام الألمانى، أمر اعتقال رسمى بحق شاب عراقى بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى ألمانيا وبريطانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الإدعاء العام اتهم الشاب العراقى ديدى ايه 17 عاما ، بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل شقته بولاية هيسه بغرض استخدام مكوناتها فى انتاج القنابل.

وأشارت الشبكة الى أن الإدعاء الألمانى اتهم الشاب العراقى أيضا بالإنضمام الى تنظيم (داعش) الإرهابي.

تجدر الإشارة الى أن الشرطة الألمانية لم تكشف عن هوية الشاب العراقى بالتفصيل تطبيقا لقواعد السرية بالبلاد.