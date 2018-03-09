الأمم المتحدة: معاناة المدنيين فى سوريا "اسوأ من أى وقت مضى"







بيروت (أ ف ب)

اعتبر المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى الجمعة، أن الظروف التى يواجهها المدنيون فى سوريا "اسوأ من أى وقت مضى" فيما يدخل النزاع عامه الثامن خلال أيام.

وقال جراندى خلال زيارة إلى لبنان "إن الظروف التى يواجهها المدنيون داخل سوريا أسوأ من أى وقت مضى، حيث يعيش 69% منهم فى فقر مدقع".

اندلع النزاع فى سوريا فى مارس 2011 بتظاهرات ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد ثم تحول إلى حرب دامية.

وأضاف جراندى فى بيان "تسببت هذه الحرب التى بدأت قبل 7 أعوام بمعاناة إنسانية هائلة. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع المدمر لأجل البشرية".

وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فان النزاع أوقع أكثر من 340 ألف قتيل منذ اندلاعه فيما تقول الأمم المتحدة أنه تسبب باسوأ موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.