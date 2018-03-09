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الأمم المتحدة: جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقة

الجمعة، 09 مارس 2018 05:03 ص
الأمم المتحدة: جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقة سوريون فى الغوطة- أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقة.

وأوضحت الأمم المتحدة - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية  :" أن جميع سكان الـ3 بلدات فى الغوطة الشرقية خرجوا من المنطقة فى شهر ديسمبر الماضي".
وصوت مجلس الأمن الدولى فى 24 يناير الماضى على قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما فى سوريا وتحديدا فى منطقة الغوطة الشرقية، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

 

 

 


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