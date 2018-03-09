الأمم المتحدة: جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقة

الأمم المتحدة: جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقةالجمعة، 09 مارس 2018 05:03 ص
سوريون فى الغوطة- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن جميع سكان 3 بلدات فى الغوطة الشرقية بسوريا خرجوا من المنطقة.
وأوضحت الأمم المتحدة - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية :" أن جميع سكان الـ3 بلدات فى الغوطة الشرقية خرجوا من المنطقة فى شهر ديسمبر الماضي".
وصوت مجلس الأمن الدولى فى 24 يناير الماضى على قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما فى سوريا وتحديدا فى منطقة الغوطة الشرقية، للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.
إضافة تعليق
فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث
خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة