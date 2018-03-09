الأحد.. بدء التداول على سهم شركة النعيم القابضة ببورصة دبى

الأحد.. بدء التداول على سهم شركة النعيم القابضة ببورصة دبىالجمعة، 09 مارس 2018 02:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تبدأ شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، التداول فى سوق دبى المالى يوم الأحد المقبل الموافق 25 مارس، بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت القوائم المالية المجمعة للنعيم القابضة، أظهرت تحولها للربحية خلال الربع الثانى من عام 2017 بواقع 326.42 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون دولار فى الربع المماثل من 2016.
وأنهى سهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، مرتفعاً بنسبة 3.28% بختام تعاملات جلسة الخميس، ليغلق عند مستوى 0.63 جنيه.
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