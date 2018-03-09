video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأحد.. بدء التداول على سهم شركة النعيم القابضة ببورصة دبى

الجمعة، 09 مارس 2018 02:00 ص
الأحد.. بدء التداول على سهم شركة النعيم القابضة ببورصة دبى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تبدأ شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، التداول فى سوق دبى المالى يوم الأحد المقبل الموافق 25 مارس، بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وكانت القوائم المالية المجمعة للنعيم القابضة، أظهرت تحولها للربحية خلال الربع الثانى من عام 2017 بواقع 326.42 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون دولار فى الربع المماثل من 2016.
 
وأنهى سهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، مرتفعاً بنسبة 3.28% بختام تعاملات جلسة الخميس، ليغلق عند مستوى 0.63 جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تربح 65.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 7.4%

لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة موبكو والبنك المصرى الخليجى 10 آلاف جنيه

البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع رأس المال السوقى 5.1 مليار جنيه

اخبار البورصة المصرية

النعيم

بورصة دبى

اخبار البورصة




لا تفوتك
تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة