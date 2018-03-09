video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح أكبر مركز لفحص قلوب الرياضيين العرب الأحد المقبل بمستشفى وادى النيل

الجمعة، 09 مارس 2018 08:53 م
افتتاح أكبر مركز لفحص قلوب الرياضيين العرب الأحد المقبل بمستشفى وادى النيل أرشيفية





كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

فى إنجاز طبى كبير ، تخضع قلوب اللاعبين العرب المشاركين فى مونديال روسيا الصيف المقبل إلى فحص شامل قبيل مشاركتهم العالمية ضمن خطة المركز الطبى الرياضى المزمع افتتاحه بعد غد الأحد فى مستشفى وادى النيل بالقاهرة.

يأتى ذلك بعد التوصل لاتفاقية بين فريق طبى مصرى بريطانى لإنشاء مركز الفحص لقلوب الرياضيين بالتعاون مع جامعة ليفربول، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والسفير البريطانى بالقاهرة وكذلك ممثل عن جامعة ليفربول.

 

ومن مهمات المركز الذى سيكون من أهم المراكز فى الشرق الأوسط، فحص كل الرياضيين المشاركين فى المسابقات المختلفة الإقليمية والعالمية، للتأكد من كفاءة القلب لهذه المهمة.


إضافة تعليق

الرياضيين

جامعه ليفربول

مستشفى وادى النيل




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة