افتتاح أكبر مركز لفحص قلوب الرياضيين العرب الأحد المقبل بمستشفى وادى النيل

افتتاح أكبر مركز لفحص قلوب الرياضيين العرب الأحد المقبل بمستشفى وادى النيلالجمعة، 09 مارس 2018 08:53 م
أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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فى إنجاز طبى كبير ، تخضع قلوب اللاعبين العرب المشاركين فى مونديال روسيا الصيف المقبل إلى فحص شامل قبيل مشاركتهم العالمية ضمن خطة المركز الطبى الرياضى المزمع افتتاحه بعد غد الأحد فى مستشفى وادى النيل بالقاهرة.
يأتى ذلك بعد التوصل لاتفاقية بين فريق طبى مصرى بريطانى لإنشاء مركز الفحص لقلوب الرياضيين بالتعاون مع جامعة ليفربول، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والسفير البريطانى بالقاهرة وكذلك ممثل عن جامعة ليفربول.
ومن مهمات المركز الذى سيكون من أهم المراكز فى الشرق الأوسط، فحص كل الرياضيين المشاركين فى المسابقات المختلفة الإقليمية والعالمية، للتأكد من كفاءة القلب لهذه المهمة.
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