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الجمعة، 09 مارس 2018 08:27 م
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى حماد وبركة بالغربية

الجمعة، 09 مارس 2018 06:55 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى حماد وبركة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية





الغربية – مصطفى عادل
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أنهت مديرية أمن الغربية برئاسه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خصومة ثأرية بين عائلتى "حماد" و" بركة" بمركز زفتى، والتى نشبت بين الطرفين بعد مقتل شخص وإصابة أخرين بسبب خلافات الجيرة.
 
وعقدت جلسة صلح عرفية بين طرفى النزاع بقرية كفر الجنيدى بمركز زفتى، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، واللواء طارق داود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة.
 
وحضر طرفى النزاع، وتم الاستماع لأقوال كل منهما، والانتهاء على دفع عائلة القاتل 750 ألف جنيه لأسرة القتيل إلى جانب 50 ألف جنيه للمصابين.
 
وارتضى الطرفان بالحكم، وأكدوا على إنهاء الخلافات بينهم وتصافحوا وتعهدوا بعدم التعرض لبعضهم البعض.

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