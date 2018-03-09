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إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بالجيزة

الجمعة، 09 مارس 2018 11:23 ص
إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بالجيزة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة قراراً بإغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية لعدم حصولها على التراخيص من الجهات المختصة وذلك بنطاق أحياء الدقى والعمرانية والعجوزة.

وقال محافظ الجيزة، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هذه المراكز قامت بممارسة العمل بالدروس الخصوصية دون سند قانونى.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء الدقى والعجوزة والعمرانية بقطع المرافق عن هذه المنشئات، وتشمل مركز بالدقى ومركز بالعجوزة و5 مراكز بالعمرانية.

 


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