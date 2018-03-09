إصابة 6 مواطنين فى انقلاب ميكروباص فى الحرفيين







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 مواطنين فى حادث مرورى إثر انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بـ 3 سيارات فى مطلع كوبرى الحرفيين بمنطقة السلام.

وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من السندباد إلى السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الحرافيين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.