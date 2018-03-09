إصابة 5 فى تصادم سيارة نقل بـ3 دراجات بخارية على الكوبري الدولي بدمياط

إصابة 5 فى تصادم سيارة نقل بـ3 دراجات بخارية على الكوبري الدولي بدمياطالجمعة، 09 مارس 2018 08:08 م
حادث تصادم -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أصيب مساء اليوم الجمعة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بـ3 دراجات بخارية بالقرب من كوبرى السلام الدولى بمحافظة دمياط.
وأفاد مصدر طبى بإصابة 5 أشخاص بسبب الحادث وتم تحويل المصابين إلى مستشفى دمياط العام لتلقى العلاج اللازم وقام الأهالى بإخطار مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة وكشف ملابساتها.
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