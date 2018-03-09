إصابة 5 فى تصادم سيارة نقل بـ3 دراجات بخارية على الكوبري الدولي بدمياط







دمياط معتز الشربينى

أصيب مساء اليوم الجمعة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بـ3 دراجات بخارية بالقرب من كوبرى السلام الدولى بمحافظة دمياط.

وأفاد مصدر طبى بإصابة 5 أشخاص بسبب الحادث وتم تحويل المصابين إلى مستشفى دمياط العام لتلقى العلاج اللازم وقام الأهالى بإخطار مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة وكشف ملابساتها.