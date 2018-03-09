إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب أربعة أشخاص بينهم سيدة، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة مركز قويسنا.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "م م ا ح" ربة منزل مصابة بسحجات بالساقين، و"م رع إ" سائق، مصاباً بجرح رضى بالرأس وسحجات بالجبهة، وطرف ثان "و م ا" عامل، مصاباً بجرح قطعى أسفل الشفة السفلى، ونجله "خ" مصاباً بجرح رضى بالرأس، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بينهم بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.