إحباط تهريب 3 أطنان أسمدة ودقيق مدعم للسوق السوداء فى البحيرة

إحباط تهريب 3 أطنان أسمدة ودقيق مدعم للسوق السوداء فى البحيرةالجمعة، 09 مارس 2018 01:13 م
أسمدة زراعية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "كريم م ح" 37 سنة سائق، مقيم بندر كفر الدوار، لتجميعه على سيارة نقل كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية، والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط بحوزته 500ر1 طن دقيق مدعم.
كما تم ضبط "ضبط ع م" 41 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بمدينة بدر، لحيازته وعرضه للبيع مخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضبط بحوزته 3000 لتر مخصبات، وضبط "ناجى م م" 41 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بقرية بلقطر التابعة لمركز أبوحمص، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 400ر1 طن أسمدة زراعية مدعمة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.
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