إحالة 3 متهمين بخطف جارهم لتحرشه بزوجة أحدهم فى السويس للمحاكمة







السويس - سيد نون

قررت نيابة السويس، إحالة 3 أشخاص إلى المحاكمة فى القضية رقم 322 لسنة 2018 جنح الجناين، لاتهامهم بخطف جارهم، وهتك عرضه بإصابته فى مكان حساس بالجسد وتصويره بكاميرات الفيديو، والمتهمين هم: "ب . ش"، و"ح . ش"، و"ع . أ . أ".

وأكد المتهمون خلال تحقيقات النيابة، أنهم ارتكبوا جريمة خطف جارهم وهتك عرضه، بعد قيام جارهم بالتحرش بزوجة المتهم الأول بالقضية "ب . ش"، والذى يقيم بالمنزل المجاور له، بإحدى قرى حى الجناين.

وكشفت التحقيقات أن "ع . أ" الذى تم اختطافه، عامل بأحد المصانع، وأنه حسب تأكيد المتهمون بالقضية حاول أكثر من مرة التحرش بجارته، التى تقيم بمنزل مجاور له، والتى قامت بإبلاغ زوجها وأشقاء زوجها بأن جارها دام على التحرش بها خلال تواجدها أمام المنزل، وأنه اتصل تليفونيا بها من أجل إقامة علاقة معها وخيانة زوجها.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الجناين، أن المتهمين الثلاثة بالقضية من عائلة واحدة، من بينهم شقيقين، قاموا بخطف جارهم "ع . أ" بعد استدراجه ليلا خارج منزله، ثم قيدوه وأخذوه إلى أحد المنازل الخاصة بعائلتهم وجردوه من ملابسه، وأصابوه بجروح فى مكان حساس بالجسد، ثم تصويره عاريا انتقاما منه.

وقدمت مباحث قسم الجناين، صورا خاصة باعتداء المتهمين بالقضية على جارهم خلال ضربه وتصويره عاريا، وأكدت المباحث فى تحرياتها أن هذه الصور تم تداولها بين المواطنين من سكان القرية المقيم بها أطراف القضية داخل حى الجناين.

كما استمعت النيابة، لأقوال السيدة زوجة المتهم الأول بالقضية، وأكدت قيام جارها بالتحرش بها لفظيا أكثر من مرة، وأنه حصل على رقم هاتفها من إحدى جارتها بالقرية، واتصل بها من أجل إقامة علاقة معها، وأنها أبلغت زوجها وأسرتها على الفور، حفاظا على شرفها- حسب ما أكدت بالتحقيقات.

من جانبه، نفى "ع . أ " المصاب بالقضية، التحرش بجارته، مؤكدا أن جيرانه خطفوه بسبب نشوب خلافات بينهم تحدث بين جميع الجيران، ولكنهم أرادوا إظهار قوتهم عليه داخل القرية، وأنه معروف داخل القرية هو وعائلته، ولم يتحرش بأى سيدة مقيمة بالقرية من قبل.