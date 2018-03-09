أمين غرفة التجارة المصرية الصينية: صادراتنا للصين ارتفعت لـ 60% خلال 2017







كتب إبراهيم حسان

قال ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إن الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية، ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة 60%، لتصل إلى 408 ملايين دولار، مقابل 255 مليون دولار خلال عام 2016.

وأضاف حلمى، خلال مداخلة ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية ON live، أن مصر أصبحت دولة ملهمة إلى دول عربية وإفريقية في الاعتماد على الصناعة الوطنية ودعم الصادرات وخفض الواردات، متابعا أنه من المتوقع أن نسبة الصادرات المصرية ستزداد خلال العامين الحالي والقادم، لأننا لدينا الآن صادرات من الأقطان والجلود والأثاث المصرى والفواكه وغيرها، والمنتجات المُصدرة فى زيادة، ويكفى أن لنا موقع ووجود فى السوق الصينى الكبير.

وأوضح الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، أن أغلب الواردات لمصر مواد تُستخدم فى الإنتاج والصناعة، ونجحنا بالفعل فى تقليل الواردات بشكلِ كبير، والإنتاج يجعلنا نحافظ على العملة الصعبة، مستكملأ: "نهجنا فى التصدير هو تصدير أفضل ما يمكن من غير محاولة تقليل الجودة"، لاسيما أن الجودة المتدرجة تقلل سمعة صادراتنا.