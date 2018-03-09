أمريكى يعترف بتورطه فى الشروع على مساعدة تنظيم داعش الإرهابى

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اعترف مواطن أمريكى، الخميس، بأنه مذنب بالتخطيط لتقديم المساعدة لتنظيم " داعش " الإرهابي.

وذكرت شبكة" أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المتهم الذى يقيم فى مدينة هانتسفيل اعترف أمام المحكمة الفيدرالية المنعقدة بولاية الاباما الأمريكية بأنه "مذنب" حيث قام بالفعل بشراء المكونات اللازمة لإنتاج عبوة ناسفة وأبلغ أشخاصا آخرين بأنه يأمل فى وضعها داخل سيارة مفخخة أو حزام ناسف بغرض مساعدة داعش.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المتهم أبلغ عميلا سريا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه يخطط لاستخدام هذه العبوة الناسفة فى تفجير مراكز الشرطة أو منشأة عسكرية فى منطقة "ردستون " الأمريكية، حيث قامت السلطات الأمريكية باعتقاله عقب الحصول على هذه المعلومات.