أمريكا تعلن عن مكافآت ضخمة نظير معلومات عن زعماء باكستانيين متشددين

أمريكا تعلن عن مكافآت ضخمة نظير معلومات عن زعماء باكستانيين متشددينالجمعة، 09 مارس 2018 04:01 ص
وزير خارجية أمريكا
(رويترز)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار نظير الإدلاء بمعلومات عن الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية.
وأضافت فى بيان أنها تعلن أيضا عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نظير معلومات عن عبد الولي، وهو زعيم جماعة تابعة لطالبان الباكستانية، وأخرى بنفس القدر نظير الإدلاء بمعلومات عن منجل باغ وهو زعيم جماعة باكستانية متشددة متحالفة مع طالبان ومتهمة بمهاجمة قوافل حلف شمال الأطلسي.
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