أمريكا ترصد 11 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة لاعتقال 3 قيادات من طالبان باكستان







كتب عبد الوهاب الجندى

رصدت الإدارة الأمريكية، مكافآت مالية بلغ مجموعها 11 مليون دولار أمريكى لمن يدلى بأى معلومة تؤدى إلى القبض على 3 قيادات فى حركة طالبان باكستان الإرهابية وهم: "مولانا فضل الله- عبد الوالى - منجال باغ".

وقالت الإدارة الأمريكية فى بيانه نشرته على الإنترنت اليوم الجمعة، إنه ترصد مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة لاعتقال "مولانا فضل الله" وهو زعيم حركة الطالبان الباكستانية".

وأشارت إلى أن هناك مكافأة تصل قيمتها إلى 3 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة تؤدى إلى اعتقال المدعو "عبد الوالى" وهو زعيم جماعة الأحرار (JuA)، وهى جماعة مسلحة تابعة لحركة الطالبان الباكستانية.

وأوضحت أن مكافأة اعتقال المدعو "منجال باغ" تصل قيمتها إلى 3 مليون دولار، وهو زعيم جماعة "لشقر الإسلام"، وهى جماعة مسلحة تابعة لحركة الطالبان الباكستانية.