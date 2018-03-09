video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا ترصد 11 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة لاعتقال 3 قيادات من طالبان باكستان

الجمعة، 09 مارس 2018 05:20 م
أمريكا ترصد 11 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة لاعتقال 3 قيادات من طالبان باكستان قيادات طالبان باكستان





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

رصدت الإدارة الأمريكية، مكافآت مالية بلغ مجموعها 11 مليون دولار أمريكى لمن يدلى بأى معلومة تؤدى إلى القبض على  3 قيادات فى حركة طالبان باكستان الإرهابية وهم: "مولانا فضل الله- عبد الوالى - منجال باغ".

وقالت الإدارة الأمريكية فى بيانه نشرته على الإنترنت اليوم الجمعة، إنه ترصد مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة لاعتقال "مولانا فضل الله" وهو زعيم حركة الطالبان الباكستانية".

وأشارت إلى أن هناك مكافأة تصل قيمتها إلى 3 مليون دولار لمن يدلى بمعلومة تؤدى إلى اعتقال المدعو "عبد الوالى" وهو زعيم جماعة الأحرار (JuA)، وهى جماعة مسلحة تابعة لحركة الطالبان الباكستانية.

وأوضحت أن مكافأة اعتقال المدعو "منجال باغ"  تصل قيمتها إلى 3 مليون دولار، وهو زعيم جماعة "لشقر الإسلام"، وهى جماعة مسلحة تابعة لحركة الطالبان الباكستانية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 60 مسلحا وإصابة 20 آخرين من "طالبان" فى غارة جوية أمريكية بأفغانستان

قيادات طالبان باكستان

طالبان

باكستان

طالبان باكستان




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة