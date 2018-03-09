أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلاب جامعتى حلوان وسوهاج







كتب محمود عبد الراضى

استقبلت أكاديمية الشرطة، 80 طالباً وطالبة من جامعتى حلوان وسوهاج، فى إطار دعم التواصل والتعاون بين الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة، حيث شاهد الطلاب الزائرون جانباً من تدريبات طلاب كلية الشرطة، وعروض الخيالة ورياضة الجلة وعروض تدريب الكلاب على أعمال الأمن والحراسة والكشف عن المفرقعات والمخدرات والاستعراف والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض وأعمال المطاردة.

وشارك الطلاب الزائرون طلاب كلية الشرطة محاضرة لمدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا حول التضحيات والجهود المبذولة لحفظ وتدعيم كيان الدولة واستقرارها.

ومن جانبه، حرص اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات الكلية، على الالتقاء بالطلبة والترحيب بهم، مؤكداً ترحيب واستعداد أكاديمية الشرطة كإحدى قطاعات وزارة الداخلية، لاستقبال مثل هذه الزيارات، ولكل جامعات مصر ومؤسساتها الوطنية وشبابها الواعى تحقيقاً لقيم التلاحم والترابط بين شباب الوطن باعتبارهم الآلية الأولى والأساسية فى البناء والتقدم والازدهار.

وأعرب الطلاب الزائرون عن بالغ فخرهم واعتزازهم بأكاديمية الشرطة وطلبة الكلية، لما شاهدوه ولمسوه من جهود مضنية وشاقة فى التدريبات والإعداد والتأهيل لحماية أمن البلد واستقراره.



طلاب الشرطة