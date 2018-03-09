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أسعار النفط اليوم الجمعة 9-3-2018

الجمعة، 09 مارس 2018 05:44 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 9-3-2018 نفط - ارشيفية





كتب – أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة 9-3-2018 مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وقال رئيس مكتب الأمن القومى فى كوريا الجنوبية مساء أمس الخميس بعدما أطلع مسؤولين فى البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونجيانج إن من المرجح أن يلتقى الرئيسان بحلول مايو أيار وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.

 

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة فى مكان وزمان سيتحددان لاحقا.وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.

 

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمئة.

 

 


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