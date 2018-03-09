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أسعار العملات الجمعة 9-3-2018 واستقرار سعر الدولار واليورو

الجمعة، 09 مارس 2018 01:55 م
أسعار العملات الجمعة 9-3-2018 واستقرار سعر الدولار واليورو عملات ارشيفية





كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9-3-2018، على نفس سعر ختام التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، حيث تستقر اسعار العملات اليوم وغدا بسبب العطلة.

 

وننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة آخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

عملات

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة،  على سعر ختام تعاملات الأمس، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع


سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، بالغاً، 21.73 جنيه للشراء، و 21.91 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 24.33 جنيه للشراء 24.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى بقيمة قرشا واحدا، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.5 للشراء ، و 58.90 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.

 

 

 


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