أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-3-2018 فى مصر







كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى بقيمة جنيهين فى تعاملات اليوم الجمعة 9-3-2018 ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها للجرام، بعد أن تراجع سعر الأوقية العالمية بقيمة 6 دولارات فى التعاملات الفورية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18: 554 جنيها

عيار 21: 647 جنيها

عيار 42: 739 جنيها

الجنيه الذهب : 5176 جنيها

السعر العالمى: 1319 دولارا

قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، لـ"اليوم السابع" إن السعر العالمى للأوقية يواصل تراجعه لليوم الثانى على التوالى فى ظل أداء جيد للدولار وهو ما جعل المعدن الأصفر يهبط فى مصر، مشيرا إلى أن الأوقية تراجعت 6 دولارات.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، أثناء تعاملات مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن أشارت كوريا الشمالية، إلى أنها مستعدة لمحادثات نووية، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار، ، الأمر الذى أدى إلى هبوط الدولار، وارتفاع الأوقية لتسجل 1336 دولار، لتتذبذب الأوقية بين 1332 دولار وتصل إلى 1336 دولار ثم تتراجع على مدار يومين بقيمة 7 دولارات.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.