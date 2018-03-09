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أحمد زكى بدر يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

الجمعة، 09 مارس 2018 06:45 م
أحمد زكى بدر يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين أحمد زكى بدر





كتب رضا حبيشى
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وصل الدكتور مهندس أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين ضمن جولة الإعادة على منصب النقيب العام، وسط إقبال ضعيف من المهندسين مقارنة بصباح اليوم.

 
بدأت لجان الاقتراع فى استقبال المهندسين الذين توافدوا لتحديد نقيب المهندسين القادم، حيث بدأت عملية التصويت الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم، وسط إقبال كبير نسبيا من المهندسين.
 
ووصل المهندس هانى ضاحى رئيس، قائمة مهندسون فى حب مصر إلى استاد القاهرة، والذى يخوض جولة الإعادة على منصب النقيب العام، وكذلك المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين الحالى والمرشح دورة ثانية ورئيس قائمة تيار الاستقلال وأدلى بصوته، كما أدلى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين، وسط إقبال كبير نسبيًا من المهندسين الذين توافدوا صباح اليوم على لجان الاقتراع. 
 
وتجرى جولة الإعادة على منصب النقيب العام لمهندسى مصر ضمن آخر جولات انتخابات المهندسين، بين المهندس هانى ضاحى ممثلا عن قائمة مهندسون فى حب مصر، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى والمرشح دورة ثانية ممثلا عن تيار الاستقلال، حيث تجرى منافسة شرسة بين المرشحين وإن كانت تزداد فرص ضاحى نسبيا بعدما حصل على 12377 صوتا خلال الجولة الأولى من الانتخابات على منصب النقيب مقابل حصول النبراوى 8134.
 
ويفوز بمنصب نقيب مهندسى مصر القادم من ينجح فى الحصول على أعلى الأصوات حتى لو كان بفارق صوت واحد، بعكس الجولة الأولى التى كانت تشترط للفوز بمنصب النقيب الحصول على 50%+1، وهو ما لم يستطيع أى من المرشحين الثلاثة الرئيسين الحصول على هذه النسبة.
 

 


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