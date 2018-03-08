2500 لاجئ بوروندى فى الكونغو يبحثون عن مأوى فى رواندا







كيجالى أ ش أ

قال مسئول فى رواندا، إن أكثر من 2500 لاجئ بوروندى فى الكونغو يبحثون حاليا عن ملجأ فى رواندا، وذلك بسبب مخاوف من أن تتم إعادتهم قسرا إلى وطنهم.

وقال المسؤول فى وزارة اللاجئين الرواندية جان كلود، رواهاما -حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس- إن أغلب اللاجئين البورونديين عاشوا فى الكونغو منذ عام 2015 عندما اندلع العنف فى بلادهم بسبب قرار الرئيس بيير نكورونزيزا السعى إلى تولى فترة رئاسية ثالثة.. مضيفا أن رواندا كانت تأويهم بصورة مؤقتة فى مركز بوجاراما للاجئين بالقرب من الحدود مع بوروندي.

وفى ذات السياق، قال فرانسوا ندايسنجا، وهو زعيم بين اللاجئين، إنهم يسعون إلى اللجوء فى رواندا لأنهم لا يريدون أن يتم إرسالهم قسرا إلى بوروندي.