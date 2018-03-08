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"يلا أونلاين" يستعرض برنامج MedicoBot للتواصل بين المريض والطبيب بضغطة زر

الخميس، 08 مارس 2018 02:35 ص
"يلا أونلاين" يستعرض برنامج MedicoBot للتواصل بين المريض والطبيب بضغطة زر صورة أرشيفية





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أكد إسلام يوسف المدير التنفيذى لشركة MedicoBot صاحبة برنامج شات بوت والذى يعمل عبر برامج المحادثة مثل ماسنجر فيسبوك، أن فكرة الشات بوت تقوم على تسهيل التواصل بين المريض والطبيب.

 

وأوضح يوسف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين"، أن البرنامج يساعد المريض على البحث عن طبيب أو الحصول على استشارة طبية سريعة، وأن الهدف من الفكرة هو إتاحة الفرصة للمريض للوصول إلى الطبيب فى أى وقت ومن أى مكان، بجانب تحسين دخل الأطباء من خلال الرد على الاستشارات.

 

وقال يوسف "يمكن الدخول على ماسنجر فيسبوك وعمل بحث عن MedicoBot وبدء محادثة، وسيتم الرد بشكل أتوماتيكى على المريض للحصول على بياناته مثل السن والتاريخ المرضى ثم اختيار نوع تخصص الطبيب، وبعد ذلك سيقوم الطبيب المختص بالرد على الاستفسار".

 

أما عن سعر الخدمة، فسيحصل المريض على أول استشارة مجانا ثم يقوم بدفع 25 جنيها عن كل استشارة.

 

وشدد يوسف على أن اختيار الطبيب يتم بشكل احترافى لضمان وجود منظومة متكاملة تضم مجموعة من الأطباء الماهرين، وحاليا يوجد ما يقرب من 600 طبيب فى كل التخصصات، مع العلم بأن التطبيق بدأ فى أكتوبر 2017 فقط.

 

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣ ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.


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اقتصاد

يلا أونلاين

MedicoBot

المريض

الطبيب




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