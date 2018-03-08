وول ستريت: إدارة ترامب تسعى لخفض قدره 100 مليار دولار فى العجز التجارى مع الصين

وول ستريت: إدارة ترامب تسعى لخفض قدره 100 مليار دولار فى العجز التجارى مع الصينالخميس، 08 مارس 2018 04:54 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إدارة ترامب طلبت الأسبوع الماضى من مسؤول اقتصادى صينى بارز إحداث خفض بقيمة 100 مليار دولار فى العجز التجارى بين الولايات المتحدة والصين.
ويأتى تقرير الصحيفة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر أمس الأربعاء، إن الصين طُلب منها وضع خطة لخفض فائضها التجارى الضخم مع الولايات المتحدة، لكنه تحدث فقط عن "خفض بمليار دولار".
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