video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم المنيا": نعد أول محافظة تنفذ امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية

الخميس، 08 مارس 2018 12:13 ص
وكيل "تعليم المنيا": نعد أول محافظة تنفذ امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التربية والتعليم أول مديرية على مستوى الجمهورية تنفذ امتحانًا تجريبيًا لطلاب الثانوية العامة، ولفت إلى أن التجربة تشبه امتحان آخر العام، ونالت استحسان الطلاب وأولياء الأمور .

 

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد من لهم الحق فى الالتحاق بامتحان الثانوية العامة وذلك من خلال قاعدة البيانات التى تم إعدادها 25 ألفًا و219 طالبًا وطالبة .

 

وأضاف عزب، أن عدد طلاب التعليم الفنى التجارة والصناعى والزراعى 45 ألفًا و965 طالبًا وطالبة، حيث يصل عدد الطلاب بالتعليم التجارى نظام 3 سنوات 13 ألفًا و264 طالبًا، بينما فى التعليم المزدوج التجارة 124 والفندقى 141 والصف الخامس الفندقى 77 طالبًا، بينما فى الصف الخامس التعليم التجارى 438 طالبًا .

 

أما التعليم الصناعى نظام 3 سنوات، فإن عدد الطلاب 20 ألفًا و677 طالبًا والمهنى 1470 طالبًا والتعليم المزدوج 369 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب بالصف الخامس الصناعى 197 طالبًا .

 

أما التعليم الزراعى نظام 3 سنوات، يبلغ عدد الطلاب 8 آلاف 931 طالبًا، والمهنى 194 طالبًا والمزدوج 83 طالبًا .

 

وأوضح عزب، أن المديرية تستعد بشكل كبير من خلال التنسيق مع كل الجهات سواء الأجهزة الأمنية أو الصحة لامتحانات النقل .

 

وأضاف، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يناقش الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومى

اخبار المحافظان

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبتر المنبا

مديرية التربية والتعليم

ثانوبة عامة




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة