وكيل "تعليم المنيا": نعد أول محافظة تنفذ امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التربية والتعليم أول مديرية على مستوى الجمهورية تنفذ امتحانًا تجريبيًا لطلاب الثانوية العامة، ولفت إلى أن التجربة تشبه امتحان آخر العام، ونالت استحسان الطلاب وأولياء الأمور .

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد من لهم الحق فى الالتحاق بامتحان الثانوية العامة وذلك من خلال قاعدة البيانات التى تم إعدادها 25 ألفًا و219 طالبًا وطالبة .

وأضاف عزب، أن عدد طلاب التعليم الفنى التجارة والصناعى والزراعى 45 ألفًا و965 طالبًا وطالبة، حيث يصل عدد الطلاب بالتعليم التجارى نظام 3 سنوات 13 ألفًا و264 طالبًا، بينما فى التعليم المزدوج التجارة 124 والفندقى 141 والصف الخامس الفندقى 77 طالبًا، بينما فى الصف الخامس التعليم التجارى 438 طالبًا .

أما التعليم الصناعى نظام 3 سنوات، فإن عدد الطلاب 20 ألفًا و677 طالبًا والمهنى 1470 طالبًا والتعليم المزدوج 369 طالبًا، فيما بلغ عدد الطلاب بالصف الخامس الصناعى 197 طالبًا .

أما التعليم الزراعى نظام 3 سنوات، يبلغ عدد الطلاب 8 آلاف 931 طالبًا، والمهنى 194 طالبًا والمزدوج 83 طالبًا .

وأوضح عزب، أن المديرية تستعد بشكل كبير من خلال التنسيق مع كل الجهات سواء الأجهزة الأمنية أو الصحة لامتحانات النقل .

وأضاف، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.